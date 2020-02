Era um génio na Matemática e aos 15 anos foi aceite no liceu de West Virginia. Em 1938 foi das primeiras alunas negras a licenciarem-se e em 1953 começou a trabalhar para a NASA.Os seus cálculos eram tão exatos que o astronauta John Glenn insistiu em que fosse ela a ter a última palavra antes do seu primeiro voo orbital, em 1962.Participou na equipa que levou o homem à Lua e trabalhou no programa do ‘Space Shuttle’.