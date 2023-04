Pugilista medalhado com ouro nos Jogos Asiáticos, em 1982, e único indiano a defrontar o lendário Muhammad Ali, não resistiu a diversos problemas de saúde e morreu num hospital de Haryana, Índia, aos 74 anos.Nascido numa família de agricultores, ingressou no exército em 1971 e combateu na guerra contra o Paquistão. Foi durante o serviço militar que se interessou pelo boxe, tendo vencido sucessivos combates.Em 1980 defrontou Muhammad Ali num combate de exibição. Afastou-se do boxe em 1984 e dedicou-se à agricultura.