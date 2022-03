Músico, compositor e produtor norte-americano, que ficou conhecido por canções românticas como ‘Never Find Someone Like You’ de 1995 (apareceu no filme Bad Boys ), ‘Love Of My Life’ e ‘Because Of You’ (2004). Residia nas Filipinas, onde trabalhava para uma produtora. Keith Martin foi encontrado morto no seu apartamento em Quezon City. Causas da morte estão a ser investigadas pelas autoridades. Tinha 55 anos.