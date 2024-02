Atual recordista mundial da maratona (2:00.35 horas), Kelvin Kiptum morreu vítima de um acidente de viação. O acidente, que também vitimou o seu treinador, Gervais Hakizaman, aconteceu numa rua entre as cidades de Eldoret e Kaptagat, na parte Oeste do Quénia, numa zona reconhecida pelos treinos em grande altitude. Kiptum nasceu em Keiyo (Quénia) e estreou-se internacionalmente na Meia-Maratona de Lisboa em março de 2019, terminando em quinto lugar com um novo recorde pessoal de 59:54.