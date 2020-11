Teclista, começou por dar nas vistas nos The Gods, grupo de rock que integrava Mick Taylor, guitarrista que passou pelos Rolling Stones. Depois juntou-se aos Uriah Heep e, durante 10 anos, tornou-se o principal compositor da banda.



É o autor dos hits ‘Stealin’, ‘Lady in Black’, ‘Free Me’ e ‘Easy Livin’. Deixou o grupo em 1980. Passou ainda pelos Blackfoot, W.A.S.P. e Cinderella. Ken Hensley morreu aos 75 anos. As causas não foram reveladas.