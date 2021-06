É considerado o ‘fundador’ da Zâmbia. Assumiu a presidência em 1964 e esteve no poder até perder as eleições (1991).Durante anos foi respeitado em todo o Mundo pelo seu envolvimento em processos de paz (Angola, África do Sul).Com o decorrer do tempo transformou o país num Estado monopartidário em que recorria à polícia e aos serviços secretos para aniquilar os seus adversários políticos. Kenneth Kaunda morreu ontem aos 97 anos.