Compôs músicas para os Small Faces, Dusty Springfield e Driftters. Também teve uma carreira como ator, participando em filmes como a comédia Carry On Loving (1970). Kenny Lynch morreu ontem aos 81 anos.

Foi o primeiro artista a lançar um ‘cover’ de uma música dos Beatles - Misery, em 1963. Dez anos depois apareceu na capa do album Band On the Run, de Paul McCartney. Recebeu a Ordem do Império Britânico em 1970.