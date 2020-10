Nasceu em Osaka, no Japão, e chegou a França em 1965. Abre a sua primeira loja, denominada ‘Jungle Jap’, e os seus motivos florais e as cores berrantes que usa chamam logo a atenção do mundo da moda.Em 1976 inaugura a loja com o seu nome em Paris, e nas três décadas seguintes constrói um império que inclui roupas, perfumes e acessórios de moda.Em 1993 vende a sua marca ao Grupo Louis Vuitton. Morreu de Covid-19.