Kevin Beattie (1953-2018)

O melhor jogador inglês que Robson viu jogar.

Nasceu no seio de uma família pobre e o futebol mudou a sua vida. Começou como avançado, mas Bobby Robson, que o descreveu como o melhor jogador inglês que viu, colocou-o a central.



Estreou-se aos 18 anos pelo Ipswich, clube em que fez 256 jogos (27 golos) e venceu uma Taça de Inglaterra e uma Taça UEFA. O internacional inglês entrou ainda no filme ‘Fuga Para a Vitória’, com Pelé, Michael Caine e Sylvester Stallone.