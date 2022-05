Desde que sofreu um enfarte, em 2014, estava afastado da vida pública e os Emirados Árabes Unidos foram governados sobretudo pelo irmão. O sheik Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan morreu na sexta-feira aos 73 anos, depois de testemunhar a ascensão económica do país, nos últimos 20 anos. O nome do até agora Presidente fica também imortalizado no edifício mais alto do Mundo, o Burj Khalifa. O Governo decretou luto por 40 dias.