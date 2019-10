Ficou conhecida por ter substituído Kim Deal como baixista dos Pixies, na digressão europeia de 2013, que passou pelo Coliseu, em Lisboa.Em 1991, fundou e foi a vocalista dos The Muffs. Foi a guitarrista dos The Pandoras e tocou ainda nos The Beard.A norte-americana Kim Shattuck morreu esta quinta-feira, aos 56 anos, após ter passado dois anos a lutar contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença rara que afeta o sistema nervoso.