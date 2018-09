Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kirin Kiki (1943-2018)

Morreu a estrela japonesa que vendeu o seu nome. Tinha 75 anos.

Nasceu na região de Tóquio, no Japão, e iniciou a sua carreira como atriz no teatro com o nome de Yuuki Chiho.



Contudo, acabaria por mudar para Kirin Kiki após vender o seu nome de palco, quando desafiada num programa televisivo a leiloar alguma coisa sua. "Não tenho mais nada para vender", disse na altura.



Ganhou fama e prémios, muitos prémios, pelas suas performances em projetos na televisão e no cinema.