É considerado o ‘pai’ do drifting (derrapagens), mas começou a dar nas vistas nas motas e até se tornou o primeiro japonês a vencer uma prova do mundial (1961, 250 cc, Hockenheim, GP Alemanha, Honda).Em 1963 teve um grave acidente no perigoso circuito da Ilha de Man. Dedicou-se depois ao automobilismo e chegou a participar numa corrida de Fórmula 1 (1977, GP Japão, Tyrrel, 9º lugar).Kunimitsu Takahashi morreu aos 82 anos.