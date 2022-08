Lendário compositor da Motown, editora que revitalizou o soul. Escreveu os sucessos ‘Stop! In The Name Of Love’, ‘Baby Love’ e ‘Two Hearts’ e compôs para estrelas como as Supremes ou os Isley Brothers.



Era o membro mais icónico do trio de autores que incluía os irmãos Brian e Eddie Holland. Trabalhou com Kanye West e os Black Eyed Peas. Rolling Stones e Linda Ronstadt gravaram músicas suas. Lamont Dozier morreu aos 81 anos.