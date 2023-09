Lana Bittencourt (1932-2023)

Com nome de batismo Irlan Figueiredo Passos, a cantora e atriz nasceu no Rio de Janeiro, Brasil. Filha de um militar, que também era poeta e compositor, teve apoio da família para a carreira artística, incentivada pela avó, italiana, a estudar canto lírico. Ficou conhecida na década de 1950, na chamada ‘Era de Ouro do Rádio’ brasileiro. Um dos seus grandes sucessos foi a música ‘Se todos fossem iguais a você’, de Tom Jobim. Chegou a ser apelidada de ‘A Internacional’, por cantar em diversos idiomas. Como atriz, participou em diversos filmes.