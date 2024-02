Larry L. Taylor (1942-2024)

Foi em setembro passado (55 anos após o feito heroico) distinguido com a Medalha de Honra do Congresso, maior condecoração militar dos EUA. Em 1968, na guerra da Vietname, piloto de helicóptero de ataque ‘Cobra’ (com lugar para apenas ele e o artilheiro), salvou quatro homens cercados por centenas. Atacou o inimigo por 45 minutos até acabar os 76 rockets e 16 mil munições 7,62. Depois, fez o inédito: pousou o ‘Dark Horse 32’ sob fogo e resgatou os quatro levando-os sentados nos lança-rockets. Morreu aos 81 após batalha contra o cancro.