Vocalista dos Entombed, uma das principais bandas de metal da Suécia, Lars-Göran Petrov esteve na fundação do grupo em 1987, quando ainda se chamavam Nihilist. O álbum de estreia, ‘Left Hand Path’, em 1990, garantiu-lhes expressão mundial.



Saiu do grupo pouco depois, regressando após 1992, já a banda tinha lançado outro disco, intitulado ‘Clandestine’. Morreu aos 49 anos, vítima de um cancro diagnosticado no ano passado.