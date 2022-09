Pianista e maestro alemão, começou a ser falado em 1990, quando conquistou o segundo prémio no Concurso Internacional de Piano de Leeds, Inglaterra. Desde aí, a carreira levou-o a salas de concerto em todo o Mundo, dividindo o palco com algumas das maiores orquestras. Criou o seu próprio festival de câmara, ‘Spannungen’, em 1998, tendo permanecido como diretor artístico desde a fundação. Não resistiu a um cancro do fígado.