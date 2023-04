O músico sueco Lasse Wellander morreu aos 70 anos, devido a um cancro. Ficou conhecido por ser o guitarrista dos ABBA na década de 70 do século XX. O 1.º trabalho com a banda foi em 1974, na gravação das canções ‘Intermezzo No.1’ e ‘Crazy World’.



Participou em digressões entre 1975 e 1980. Também esteve no álbum ‘Voyage’, lançado em 2021, e nas bandas sonoras dos filmes ‘Mamma Mia!’ e ‘Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo’. Na sua carreira, lançou sete álbuns a solo e tornou-se um dos principais guitarristas da Suécia.