Laura Lynch (1958-2023)

Fundadora do trio texano Dixie Chicks, não resistiu a um acidente de viação e morreu aos 65 anos. Fundou a banda de sonoridades country em 1989, em Dallas, EUA, foi baixista e cantora nos três primeiros álbuns. Em 1995 saiu e foi nesse período que a atual formação se tornou no grupo country que mais vendeu na História. A imagem de ‘cowgirls’ também ficou esquecida. Em 2020, a banda mudou o nome para The Chicks, em apoio a protestos antirracistas. A palavra Dixie remete para os estados que lutaram pela manutenção da escravatura na Guerra Civil.