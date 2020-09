Foi um dos mais poderosos bateristas na história do rock pesado, ao serviço dos Uriah Heep.Trabalhou ainda com o mítico Ozzy Osbourne, no período em que o virtuoso guitarrista Randy Rhoads (morreu num acidente de avião em 1982, aos 25 anos) fazia parte da banda, do qual resultaram dois históricos álbuns ‘Blizzard Of Ozz’ e ‘Diary Of A Madman’.Lee Kerslake morreu este sábado, devido a um cancro na próstata. Tinha 73 anos.