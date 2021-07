Está na história do boxe por ter perdido um combate diante do filipino Manny Pacquiao, que se viria a tornar uma das lendas da modalidade.Em 1996, venceu Cruz Carbajal pelo título galo da WBU. Em 1999 ficou com o titulo de supergalo da IBF (estava vago).Defendeu-o com sucesso em 5 combates. No 6º, em 2001, em Las Vegas (EUA) perdeu com Pacquiao. O sul-africano Lehlohonolo Ledwaba morreu aos 49 anos, devido à Covid-19.