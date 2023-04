Len Goodman (1944-2023)

A morte do dançarino profissional e jurado de concursos de dança foi ontem manchete nos sites dos jornais ingleses, e até Governo e Casa Real lamentaram o seu desaparecimento. Era adorado pelo público, sobretudo pelas intervenções como jurado, entre 2004 e 2016, no concurso da BBC ‘Strictly Come Dancing’. O inglês também conquistou o público norte-americano no ‘Dancing With the Stars’, de 2005 a novembro de 2022. Morreu no sábado, seis meses depois de se afastar da ribalta, vítima de cancro nos ossos. Completaria hoje 79 anos.