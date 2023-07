Um nome de referência do samba, do jazz e dos boleros, a cantora brasileira nascida no Rio de Janeiro gravou um total de 34 álbuns, lançados entre 1961 e 2018.Intérprete de compositores como António Carlos Jobim, Djavan, Ivan Lins e Roberto Menescal, formou-se no Conservatório Brasileiro de Música.Considerada pelo jornal ‘The New York Times’ como "um misto de Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald da bossa nova", ganhou o Grammy Latino em 2007.Não resistiu a uma pneumonia e morreu num hospital do Rio. Tinha 80 anos.