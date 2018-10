Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leon Lederman (1922-2018)

Nobel da Física ‘batizou’ o Bosão de Higgs.

Por Paulo Fonte | 01:30

Venceu o Nobel da Física em 1988 pelo seu trabalho com partículas subatómicas e a ele se deve, após ter publicado um livro com o mesmo nome e onde explica a teoria para um público leigo, ter sido apelidado o bosão de Higgs como ‘Partícula de Deus’.



O físico norte-americano dirigiu o Fermi National Accelerator Laboratory, e em 2015 vendeu a medalha do Nobel por cerca de 650 mil euros para pagar tratamentos de saúde.



Morreu quarta-feira.