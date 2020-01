Léon Mokuna (1935-2020)

Nasceu em 1935 no Congo. Numa digressão africana, o Sporting jogou com a seleção congolesa em Leopoldville e ficou impressionado com um jovem avançado conhecido como o "fura redes".



Em 1954 aterrou em Lisboa de leão ao peito. Esteve duas épocas no Sporting e em 13 jogos oficiais marcou 19 golos.





Saíu de Portugal e regressou ao Congo, rumando de seguida à Bélgica. Foi o primeiro jogador africano na seleção daquele país.