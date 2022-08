O ator britânico Leon, que foi assistente pessoal do realizador Stanley Kubrick - e que supervisionou o restauro dos filmes do cineasta, a partir de 1999 -, morreu aos 74 anos, nos EUA. O Lord Bullingdon de ‘Barry Lyndon’, filme de Kubrick de 1975, partiu "em paz, rodeado por entes queridos, incluindo os três filhos", revelou a família. Trabalhou também com Todd Field em ‘Vidas Privadas’ (2001) e ‘Pecados Íntimos’ (2006).