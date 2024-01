Poeta, ensaísta, bibliotecário e jornalista, Lev Rubinstein, crítico do regime de Putin e da in- vasão da Ucrânia, morreu do- mingo, em Moscovo, aos 76 anos. Tinha sido atropelado há uma semana, quando atravessava uma passadeira na capital. Figura de relevo na cena literária alternativa da União Sovié- tica dos anos 1970 e 1980, é considerado um dos fundadores do conceptualismo russo - que se opunha ao realismo socialista e criticava a burocracia do regime. Também atacou Putin por causa da guerra na Tchechénia.