Li Keqiang (1955-2023)

Ex-primeiro-ministro chinês, ocupou o cargo entre 2012 e março deste ano. Economista de formação, integrante da ala mais liberal do Governo, era defensor das reformas económicas. Aderiu ao Partido Comu- nista em 1976, subiu na hierarquia e em 1998 tornou-se no governador mais jovem do país. Após ter chefiado o PCC em duas províncias, tornou-se, em 2007, membro do Comité Permanente do Partido. No ano seguinte foi promovido a vice-primeiro-ministro e, em 2012, a primeiro-ministro. Morreu, aos 68 anos, de ataque cardíaco.