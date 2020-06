"Capto desastres para que não se repitam." Era assim que o chinês Li Zhensheng definia as suas fotografias. No jornal ‘Heilongjiang Daily’, na Revolução Cultural Chinesa, captou centenas de atos de torturas e atrocidades, mas só publicava o que o regime de Mao Tsé-Tung deixava.



Por isso, durante décadas, escondeu no chão de casa mais de 20 mil negativos com imagens proibidas. Morreu aos 80 anos, vítima de hemorragia cerebral.