Lieuwe Westra (1982-2023)

Estava afastado das provas há cinco anos e enfrentava uma depressão profunda. Conhecido como ‘A Besta’, pelo estilo austero aplicado no ciclismo, o holandês Lieuwe Westra representou os Países Baixos nos Jogos Olímpicos de verão, em 2012, em duas provas de estrada.Integrou a equipa Astana, que ajudou o italiano Vincenzo Nibali a vencer a Volta à França, em 2014. Conquistou ainda vitórias no ‘Tour’ da Catalunha e no Critério do Dauphiné.O seu corpo foi encontrado no sábado num estabelecimento comercial. Tinha 40 anos.