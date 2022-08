Lily Renée nasceu em 1921 na Áustria, no seio de uma família judia. Foi levada para Inglaterra antes do início da 2ª Guerra Mundial e, em 1939, encontrou-se com os pais nos EUA. Nos anos 40, tornou-se numa das primeiras mulheres a entrar na indústria da banda desenhada, que vivia uma fase de ouro. Desenvolveu trabalhos como ‘Jane Martin’, ‘The Werewolf Hunter’, ‘The Lost World’ e ‘Señorita Rio’. Morreu na quarta-feira aos 101 anos.