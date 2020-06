Nascido em Milão, Lino Esterlino Garavaglia desde cedo abraçou a fé católica. Depois de ordenado padre, em 1954, foi bispo da Diocese de Tivoli até 1991 e da Diocese de Cesena-Sarsina até 2003.



Admirador de estudos teológicos e filosóficos, aproveitou também para viajar pelo Mundo, estabelecendo contacto com as missões dos capuchinhos lombardos no Brasil, Camarões, Costa do Marfim e Tailândia. Morreu ontem aos 92 anos.