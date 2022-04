General da Força Aérea, foi o primeiro ministro da República para a Região Autónoma da Madeira, entre julho de 1976 e outubro de 1991.



Nascido em Castro Marim, o seu percurso foi ressalvado pelo atual representante da República, Ireneu Barreto: "Estávamos no começo da autonomia e o general teve um papel fundamental nessa construção, na medida em que participava no Conselho de Ministros, onde as leis eram aprovadas", destacou.