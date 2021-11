Lenda do mundo do espetáculo britânico, o ator, coreógrafo e apresentador de televisão teve sucesso com a participação nos programas ‘The Dancer’ e ‘Give Us a Clue’.Foi uma figura respeitada desde os anos 70 e participou no ‘Big Brother Celebridades’. Nascido no Canadá, mudou-se para Inglaterra com dois anos. Na década de 60 surgiu em espetáculos com o grupo de dança a que pertencia.Morreu rodeado pela família.