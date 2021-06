A atriz Lisa Banes, que no passado dia 4 foi atropelada por uma moto em Nova Iorque, quando se dirigia para um encontro com a mulher, a escritora Kathryn Kranhold, morreu na 2ª feira, devido a uma grave lesão no cérebro, aos 65 anos. Nascida no Ohio, Banes fez participações em dezenas de filmes, como ‘Gone Girl’ e ‘Cocktail’, séries de televisão e espetáculos na Broadway. O suspeito do atropelamento ainda não foi detido.