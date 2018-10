Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisbeth Palme (1931-2018)

Psicóloga foi presidente da UNICEF. Tinha 87 anos.

01:00

Proveniente de uma família da nobreza sueca, com "altos préstimos ao reino", a psicóloga infantil foi nomeada presidente da UNICEF entre 1990 e 1991.



Mulher do primeiro-ministro Olof Palme, assassinado a tiro em 1986 à saída de um cinema, na ocasião também ela foi ferida num ombro.



Integrou a comissão de inquérito da Organização de Unidade Africana aos massacres no Ruanda, que provocaram o genocídio de mais de 500 mil tutsis.