Lisl Steiner (1927-2023)

Repórter fotográfica norte-americana de origem austríaca, com 11 anos viajou com a família para a Argentina para escapar aos nazis. No país frequentou aulas de arte e interessou-se pelo cinema, mas sua grande paixão sempre foi a fotografia.Em 1960 mudou-se para Nova Iorque, onde trabalhou para a ‘Time’, ‘Life’ e ‘Newsweek’, entre outras publicações. Ao longo da sua carreira captou imagens de John F. Kennedy, Pelé, Louis Armstrong e outras figuras do século XX.Morreu, aos 95 anos, na sequência de complicações causadas por uma infeção.