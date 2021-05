Nasceu nos subúrbios de Nova Orleães em 1933.



Começou a cantar no coro da igreja. Em 1952 a canção "Lawdy Miss Clawdy", atinge o primeiro lugar na lista de Rhythm & Blues e lança-o para o estrelato. Investe em vários projetos. Abre um clube noturno em Nova Iorque e é dos promotores do célebre combate entre Muhammad Ali and George Foreman em Kinshasa, no Zaire.





A mulher de Price disse que ele faleceu em casa.