Foi o 1º astronauta neerlandês no espaço. Engenheiro químico, trabalhava nos EUA numa empresa sob a alçada do Departamento de Defesa, quando provou que os cristais afetavam os raios gama e pediu à NASA para os analisar em gravidade zero.Pediram-lhe 8 nomes para ir ao espaço. Como lhe faltou um, incluiu-se na lista e acabou escolhido, mas teve de naturalizar-se norte-americano.Em 1985, passou 7 dias no espaço. Lodewijk van den Berg morreu aos 90 anos.