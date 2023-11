A atriz Lolita Rodrigues, pioneira da TV no Brasil, morreu ontem, aos 94 anos, em João Pessoa, Paraíba. A também cantora e apresentadora de televisão morava com a filha desde 2015 e estava internada com pneumonia no Hospital Nossa Senhora das Neves.



Descendente de espanhóis, iniciou a carreira na década de 1940 como cantora na rádio, transitando depois para o teatro e para televisão. Ganhou popularidade em novelas como ‘Sassaricando’ e ‘Rainha da Sucata’ e despediu-se do ecrã com ‘Viver a Vida’, em 2009.