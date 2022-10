Lenda música country, começou a cantar na igreja. Casou aos 13 anos. Com 23, estreou-se nos palcos como vocalista da banda de country do irmão Jay Lee Webb. Editou mais de 70 discos e ganhou vários prémios.



Escrevia letras sobre mulheres fortes e independentes. Teve inúmeros hits, como ‘Coal Miner’s Daughter’, filme sobre a sua vida - veio de uma família pobre de mineiros de carvão do Kentucky (EUA) e sonhava ser cantora. Loretta Lynn morreu aos 90 anos.