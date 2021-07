Nasceu em 1939 em Utrecht, nos Países Baixos, numa família de musicólogos. Após os estudos básicos de piano, foi em Berlim que completou a sua aprendizagem com o mestre Luciano Berio. Em 1969 colabora na ópera ‘Reconstrução’, que narra a história do imperialismo americano e mistura o jazz, o pop e Mozart. Nos anos 80 compõe ‘Velocidade’ e trabalha com o cineasta Peter Greenaway. Sofria de demência progressiva.