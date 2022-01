Nasceu no Funchal e iniciou os estudos no Colégio Alemão. Aos 20 anos rumou a Lisboa para frequentar o curso de Pintura da Escola Superior de Belas Artes. Viveu em Munique e em Paris. Voltou à Madeira em 1983. Em 1958 fundou, em França, a revista, impressa à mão, ‘KWY’. Recebeu inúmeros prémios e, em 2020, foi condecorada pelo Governo com a Medalha de Mérito Cultural. A artista plástica Lourdes Castro morreu ontem, ao 91 anos.