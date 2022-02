Cientista nascido na região francesa de Chabris, Luc Montagnier interessou-se pela diversidade genética dos vírus assim que se tornou professor assistente na faculdade de ciências de Paris, em 1955. Com a virologista Françoise Barré-Sinoussi, é responsável pela descoberta do vírus da sida. Graças ao trabalho em torno do HIV, venceu o Nobel da Medicina em 2008. Morreu na terça-feira, após complicações de saúde. Tinha 89 anos.