Luciano Viegas (1917-2020)

Começou a combater fogos com carroças puxadas à mão a 1 de janeiro de 1945, quando os Bombeiros de Melo, em Gouveia, foram fundados.E há vários anos que o ‘chefe eterno’ da corporação era o bombeiro mais velho do País, agora com funções de porta-estandarte e nome no topo do Quadro de Honra.No seu centenário disse que o maior desejo era "que os Bombeiros de Melo nunca acabem". Luciano morreu esta segunda-feira aos 102 anos.