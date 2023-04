Membro da equipa da Organização das Nações Unidas (ONU) que apoiou a criação do sistema judicial de Timor-Leste, país que consumou a sua independência em 2022, o procurador do Tribunal da Relação de Guimarães morreu sexta-feira, vítima de cancro.Natural de Monção, com uma extensa carreira na Justiça trabalhou ainda no Tribunal do Trabalho de Guimarães e no Tribunal Judicial da mesma cidade, nos tribunais de Ponta do Sol (Madeira), Aveiro e Braga.Tinha 69 anos.