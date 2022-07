Nasceu em Valadares (Vila Nova de Gaia) em 1938 e cedo manifestou o gosto pela imagem (fotográfica e cinematográfica). Em 1962 foi preso pela PIDE, condenado e expulso do Banco Ferreira Pinto Leite. Diversificou as suas atividades até chegar à fotografia e à arquitetura. Retratou os grandes da Escola do Porto: Souto Moura, Siza Vieira ou Pedro Ramalho. O funeral realiza-se hoje, às 17h00, no Tanatório de Matosinhos, no distrito do Porto.