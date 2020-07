Jornalista e radialista, foi uma das vozes marcantes da sua geração. Primeiro, na Emissora Nacional e, anos mais tarde, no Rádio Clube Português onde, pioneiro no estilo, deu voz aos comunicados do Movimentos das Forças Armadas, em abril de 1974.Mais tarde, passou pela RTP. Foi realizador, argumentista e apresentador.‘Há só uma Terra’, ‘A Borboleta na Gaiola’, ‘Morte D’Homem’ ou ‘Arroz Doce’ compõem o seu currículo.