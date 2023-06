Luís Gonçalves Saias (1924-2023)

Luís Gonçalves Saias foi responsável pelo Ministério da Agricultura e Pescas no II Governo Constitucional, constituído por uma coligação entre o PS e o CDS e chefiado por Mário Soares.O antigo ministro socialista ocupou a pasta entre 30 de janeiro e 29 de agosto de 1978. Foi também deputado nas quatro primeiras legislaturas, eleito três vezes pelo Porto e uma por Faro.Luís Saias esteve na origem da queda do Governo PS-CDS de 1978 após a recusa de Soares em substituir o seu ministro, como era reclamado pelo CDS de Freitas do Amaral.